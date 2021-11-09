Йошкар-Ола, , 18:58 — REGNUM В перечень субсидируемых маршрутов воздушного пассажирского транспорта в 2022 году попали авиарейсы из двух городов России в Йошкар-Олу. Документ опубликован на портале Федерального агентства воздушного транспорта.

Авиарейс Alex Ranaldi

В следующем году по программе субсидирования региональных воздушных перевозок будет выполнено 83 парных рейса Санкт-Петербург — Йошкар-Ола и 29 парных рейсов Сочи — Йошкар-Ола. Перелеты будет выполнять АО Авиакомпания «РусЛайн» на самолетах CRJ 100/200. Рейсы в Краснодарский край будут выполняться в летние месяцы и до конца сентября.

Как сообщало ИА REGNUM, авиакомпании с 1 января 2022 года приступят к выполнению рейсов в рамках программы субсидирования региональных воздушных перевозок, которая реализуется в соответствии с постановлением правительства Российской Федерации от 25 декабря 2013 № 1242. В следующем году в перечень субсидируемых попали 372 маршрута, что превышает показатель 2021 года на 40%.