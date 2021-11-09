9 ноября 2021 | Время чтения 3 мин

В сети обсудили острую ситуацию на границе между Арменией и Азербайджаном.

Тимур Кондратьев, , 19:41 — REGNUM Заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна о том, что режим прекращения огня в Нагорном Карабахе полностью не соблюдается, республика потеряла много людей в результате продолжающихся приграничных конфликтов, а Азербайджан до сих пор не возвращает пленных и удерживаемых лиц, вызвало реакцию среди интернет-пользователей. Граждане оставили свои комментарии 9 ноября в социальной сети «ВКонтакте».

Нагорный Карабах Иван Шилов © ИА REGNUM

»Есть Армения и есть Азербайджан, вот вы вдвоём и разбирайтесь. Что жаловаться попусту?» — задаётся вопросом Joker J.

Многие пользователи заподозрили, что Пашинян очень хочет, чтобы проблемы Армении вновь решила Россия. Граждане убеждены, что конфликт между Ереваном и Баку — это дело двух суверенных государств, и Российская Федерация не должна занимать ни одну из сторон.

«Ещё один попрошайка. «Заграница нам поможет», только в этот раз должна помочь, видимо, Российская Федерация, потому что Армению кинули все западные партнёры», — отмечает Валерий М.

Некоторые комментаторы отмечают, что переизбрание Пашиняна на пост премьер-министра Армении после трагической потери Нагорного Карабаха должно говорить о том, что населению этой страны совершенно наплевать на целостность своего государства, а значит, отстаивание границ республики — совершенно ненужное дело.

«Тяжело понять, к чему все эти бесконечные жалобы с армянской стороны. Пашинян проиграл войну в Нагорном Карабахе, по его вине погибли тысячи армянских солдат, но армянский народ выбрал вновь себе Пашиняна на голову. То есть всех, на самом деле, всё устраивает. Так к чему эти жалобы? Сдайте уже окончательно все свои интересы да занимайтесь на здоровье дальше своим бизнесом в Москве и прочих благоприятных местах», — обращается Артемий П.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян (сс) Majid Haghdoust. Mehr News Agency

Часть людей считает, что Турция может попытаться запустить свои пальцы дальше в армянскую территорию.

«Армении бы вообще не возмущаться сейчас. А то Эрдоган уже вкусил крови, готов броситься дальше и откусить себе ещё армянской территории. Победа Азербайджана в Нагорном Карабахе может обернуться для Еревана ещё большими бедами, чем потеря одного региона», — предостерегает Сергей В.

Ряд пользователей указывает на то, что Пашинян пытается впутать в конфликт Россию, чтобы нанести удар Российской Федерации в спину.

«России надо держать молчание и не поддаваться на провокации Пашиняна, который всеми силами пытается столкнуть российских миротворцев с азербайджанскими войсками. Эта змея, которую мы, судя по всему, пригрели на груди, нам покоя не даст», — предполагает Валерий К.

Российские миротворцы в Нагорном Карабахе (с) Минобороны России

Отдельные комментаторы отмечают, что Армения в случае «ухода» на Запад может стать серьёзной угрозой для Российской Федерации.

«Конфликт не решён. Ситуация формально заморожена на пять лет, но и сегодня столкновения в Карабахе продолжаются. В то же время Россия не должна допустить окончательного решения конфликта сейчас, ведь если это произойдёт, то Армения сбежит в НАТО. Тогда никому в этом регионе сладко не придётся», — считает Вячеслав О.

Напомним, 7 ноября премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил в интервью общественному телевидению страны о том, что режим прекращения огня в Нагорном Карабахе полностью не соблюдается, республика потеряла много людей в результате продолжающихся приграничных конфликтов, а Азербайджан до сих пор не возвращает пленных и удерживаемых лиц.