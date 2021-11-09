Курган, , 18:55 — REGNUM В Кургане вынесен приговор бывшему первому заместителю губернатора Курганской области Сергею Пугину, которого обвинили во взятках. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Взятка Ksonline.ru

Вместе с ним были осуждены два его подельника.

Установлено, что в период 2018 — 2019 годов Сергей Пугин, являясь директором департамента агропромышленного комплекса Курганской области, действуя в сговоре с главой Шадринского района Владимиром Осокиным, а также с заместителем главы Шадринского района Вячеславом Розниным организовали изготовление, подписание и оплату фиктивных актов выполненных работ по объектам строительства в сёлах Мальцево и Верхозино в пользу подрядчика ООО «Мультипласт».

При этом строительство социально значимых объектов до настоящего времени не завершено, в эксплуатацию они не введены, а федеральные деньги, перечисленные ООО «Мультипласт», частично похищены.

Судом установлено, что Сергей Пугин получил взятку стройматериалами на сумму более 100 тысяч рублей от коммерческого директора ООО «Мультипласт».

Приговором суда Сергею Пугину за взяточничество и злоупотребление полномочиями назначено наказание в виде восьми лет в колонии общего режима, со штрафом в размере 1,9 млн рублей, с лишением права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления в течении пяти лет.

Бывший Глава Шадринского района Владимир Осокин признан виновным в злоупотреблении полномочиями. Ему назначено наказание в виде трёх лет и шести месяцев лишения свободы в колонии общего режима, с лишением права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления на двухлетний срок.

Бывший заместитель главы Шадринского района Вячеслав Рознин также осуждён за злоупотребление полномочиями на срок два года шесть месяцев с лишением права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления на срок 2 года.

Приговор в законную силу не вступил.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Сергей Пугин был задержан по подозрению во взяточничестве 29 апреля 2020 года.

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