Моршанск, Тамбовская область, 9 ноября, 2021, 18:55 — ИА Регнум. В городе Моршанске Тамбовской области завершено расследование уголовных дел в отношении бывших сотрудниц исправительной колонии № 5 УФСИН России, которые обвиняются в превышении должностных полномочий и покушении на мелкое взяточничество. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

Марина Каширская ИА REGNUM Колючая проволока

По версии следствия, сотрудницы колонии в служебном помещении для передачи посылок получали запрещенные предметы — мобильные телефоны, игральные карты, одеколон, стеклянные бокалы и алкоголь, — которые пронесли на режимную территорию и передали осуждённым. За это они должны были получить денежное вознаграждение — две тысячи рублей в одном случае и шесть тысяч — в другом. Взятки женщины получить не успели благодаря действиям сотрудников региональных управлений ФСБ и ФСИН России.

Были возбуждены уголовные дела по статьям «Превышение должностных полномочий» и «Покушение на мелкое взяточничество». Расследование завершено, дела переданы в суд.