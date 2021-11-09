Оренбург, 9 ноября, 2021, 18:49 — ИА Регнум. Ленинский районный суд Оренбурга сегодня, 9 ноября, вынес приговор в отношении 24-летнего члена организованной группы по уголовному делу об убийстве по найму бизнесмена и его семилетнего сына. Дело рассматривалось в особом порядке из-за заключенного досудебного соглашения со следствием и в закрытом судебном заседании из-за того, что жертвой преступления стал ребенок. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе судебной инстанции.

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Обвинительное заключение по резонансному уголовному делу утверждено заместителем Генерального прокурора Российской Федерации, отметили в пресс-службе областной прокуратуры.

Установлено, что Виктор Б. являлся членом организованной группы, образованной в 2015 году. В ее составе он совершил поджоги двух легковых автомобилей. С декабря 2016 года по июль 2017 года совместно с другими членами группировки в целях тренировки навыков причинения смерти, из хулиганских побуждений, на территории Оренбургской области похитил и убил двух неустановленных мужчин. В январе 2018 года в Оренбурге совершил убийство по найму предпринимателя и с целью сокрытия преступления убийство его семилетнего сына. Помимо этого, был угнан и подожжен автомобиль бизнесмена.

Уголовное дело в отношении Виктора Б. по части 2 статьи 167 УК РФ (по поджогу автомобиля) прекращено в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.

Оренбуржец признан виновным в совершении трех преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 167 УК РФ («Умышленное уничтожение имущества, повлекшее причинение значительного ущерба, из хулиганских побуждений, путем поджога»), а также преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 105 УК РФ («Убийство более двух лиц, в том числе малолетнего, сопряженное с похищением человека, по найму, из хулиганских побуждений, с целью скрыть другое преступление»), частью 4 статьи 166 УК РФ («Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения, совершенное организованной группой, с применением насилия, опасного для жизни и здоровья»).

Суд приговорил оренбуржца к 19 годам и шести месяцам лишения свободы с отбыванием срока в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на один год десять месяцев. Приговор суда в законную силу не вступил.

Напомним группа из четырех мужчин, подозреваемых в громких преступлениях, была задержана весной 2020 года. Впоследствии всем предъявили обвинения и отправили под стражу.

В начале 2018 года во дворе многоэтажек убит бизнесмена и его маленький сын. После убийства преступники попытались сжечь автомобиль. В конце весны 2019 года совершено тройное убийство. Тела экс-директора Оренбургского филиала ООО «Газпромтранс», его супруги и водителя с колото-резанными ранениями обнаружили доме в пригороде Оренбурга. В мае 2020 года в дачном посёлке «Дубки-2» убит бизнесмен.