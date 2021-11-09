Минск, 9 ноября 2021, 18:43 — REGNUM Миграционный кризис на границе Белоруссии спровоцирован Западом, заявил белорусский президент Александр Лукашенко в интервью журналу «Национальная оборона».
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Отметив, что у Польши, Литвы, Германии, Франции, Великобритании своих внутренних проблем «выше крыши» и что Белоруссия рядом с ними не стояла в этом смысле, Лукашенко заявил:
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