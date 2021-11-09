Минск, , 18:43 — REGNUM Миграционный кризис на границе Белоруссии спровоцирован Западом, заявил белорусский президент Александр Лукашенко в интервью журналу «Национальная оборона».

Welcome. Мигранты Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Обострение на границе Белоруссии и Польши: мигранты рвутся в ЕС —трансляция»

Отметив, что у Польши, Литвы, Германии, Франции, Великобритании своих внутренних проблем «выше крыши» и что Белоруссия рядом с ними не стояла в этом смысле, Лукашенко заявил:

«Народы недовольны. А как это микшировать и нивелировать как? Надо объявить кого-то идиотом, подонком, мерзавцем, который нападёт завтра на ту же Польшу. Да мы никогда не собирались и не собираемся нападать на Польшу! Нам дай бог обустроить эту территорию, которая у нас есть».

Читайте ранее в этом сюжете: Лавров и Макей обсудят ситуацию, сложившуюся на границе с Польшей