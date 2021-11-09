Минск, 9 ноября, 2021, 18:43 — ИА Регнум. Миграционный кризис на границе Белоруссии спровоцирован Западом, заявил белорусский президент Александр Лукашенко в интервью журналу «Национальная оборона».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Welcome. Мигранты

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Отметив, что у Польши, Литвы, Германии, Франции, Великобритании своих внутренних проблем «выше крыши» и что Белоруссия рядом с ними не стояла в этом смысле, Лукашенко заявил:

«Народы недовольны. А как это микшировать и нивелировать, как? Надо объявить кого-то идиотом, подонком, мерзавцем, который нападёт завтра на ту же Польшу. Да мы никогда не собирались и не собираемся нападать на Польшу! Нам дай бог обустроить эту территорию, которая у нас есть».