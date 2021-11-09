Москва, , 18:35 — REGNUM МВД России возбудило уголовное дело против телеканала ТНТ. Об этом 9 ноября пишет издание StarHit.

Денис Дорохов и Александр Панекин Скриншот с YouTube

По данным СМИ, телеканал обвиняют в пропаганде нетрадиционных отношений среди несовершеннолетних. Дело в том, что водном из выпусков шоу «Игра» участники команды «Камызяки» Денис Дорохов и Александр Панекин поцеловались на сцене во время отыгрыша номера.

Ранее Александр Масляков высказался относительно шоу «Игра». Телеведущий заявил, что организаторы проекта «взяли и украли» его оригинальную идею КВН.

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