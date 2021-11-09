Москва, 9 ноября, 2021, 18:35 — ИА Регнум. МВД России возбудило дело против телеканала ТНТ. Об этом 9 ноября пишет издание StarHit.

Скриншот с YouTube Денис Дорохов и Александр Панекин

По данным СМИ, телеканал обвиняют в пропаганде нетрадиционных отношений среди несовершеннолетних. Дело в том, что в одном из выпусков шоу «Игра» участники команды «Камызяки» Денис Дорохов и Александр Панекин поцеловались на сцене во время отыгрыша номера.

Ранее Александр Масляков высказался относительно шоу «Игра». Телеведущий заявил, что организаторы проекта «взяли и украли» его оригинальную идею КВН.