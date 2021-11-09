Тбилиси, , 18:52 — REGNUM Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили официально объявил о существенном улучшении своего финансового положения, сообщает 9 ноября tabula.ge.

Ираклий Гарибашвили (справа) Ssg.gov.ge

Согласно декларации премьер-министра об имущественном положении от 30 октября, родители передали ему свои личные сбережения в размере 150 000 лари (около 41 000 €). В настоящее время Гарибашвили владеет тремя квартирами в Тбилиси общей стоимостью 506 000 лари (138 000 €). Премьер-министру также принадлежит автомобиль Audi стоимостью 75 620 €, который он купил в рассрочку, а в виде сбережений — 30 000 лари (8 000 €).

Напомним, что по официальным данным среднегодовой доход работающего жителя Грузии составляет чуть более 12 000 лари (около 3 300 €).