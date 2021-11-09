Минск, , 18:31 — REGNUM Глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что проведет переговоры по ситуации, сложившейся на границе с Польшей с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым, сообщает 9 ноября пресс-служба белорусского МИД.

Мигранты Gémes Sándor/SzomSzed

По словам Макея, переговоры должны пройти в рамках совместной коллегии МИД двух стран.

«Ситуация на белорусско-польской границе действительно остается напряжённой. Более того, мы впервые в истории современной Беларуси сталкиваемся с чем-то подобным. Завтра, полагаю, мы не обойдем вниманием эту тему и с Сергеем Викторовичем Лавровым в рамках совместного заседания коллегий МИД двух стран», — цитирует его слова пресс-служба МИД Белоруссии.

Напомним, по данным госпогранкомитета Белоруссии, многочисленная группа мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки пытается прорваться через границу Белоруссии в Польшу. Перед польскими заграждениями скопилось более двух тыс. мигрантов, которые пытаются прорваться через заграждения.

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