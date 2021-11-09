Казань, 9 ноября, 2021, 18:41 — ИА Регнум. В Татарии международные аэропорты «Казань» и «Бегишево» планируют соединить скоростной железной дорогой. Об этом заявил министр транспорта и дорожного хозяйства РТ Фарит Ханифов.

Железная дорога

С его слов, правление ОАО «РЖД» приняло документ о строительстве скоростной железной дороги от аэропорта «Казань» до «Бегишево». По маршруту можно будет добраться за 1 час 15 минут. Реализовать проект наметили в 2027 году. Отмечается, что он не связан с планами по строительству высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва — Казань. По словам Ханифова, «это как бы ответвление от ВСМ».

«В Татарстане всегда ставили вопрос, как напрямую связать железной дорогой Альметьевск и Казань, а также Казань и Набережные Челны. Если правление РЖД будет отрабатывать принятый документ, то в ближайшие годы мы увидим такую перспективу», — цитирует министра транспорта и дорожного хозяйства РТ «Татар-информ».

Как в июле сообщало ИА REGNUM, тянущийся более года многомиллионный спор между «дочерней» компанией РЖД — АО «Скоростные магистрали» и консорциумом проектировщиков высокоскоростной магистрали Москва — Казань дошёл до Верховного суда РФ. Заказчик проекта, проигравший несколько судов подряд, пытается добиться передачи кассационной жалобы в вышестоящую инстанцию.

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