Архангельск, , 18:30 — REGNUM В Архангельской области сократили коечный фонд для лечения ковидных пациентов — в профиль плановой медпомощи переведены первые 160 коек. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном минздраве.

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«Сейчас можно говорить об аккуратной стабилизации ситуации: при не снижающемся пока числе заболевших за сутки наблюдается не меньшее, а в отдельные дни и большее число тех, кто выздоровел», — от метили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в Архангельской области было выявлено 456 заболевших ковидом.