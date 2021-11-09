Улан-Батор, 9 ноября, 2021, 18:30 — ИА Регнум. Глава парламента Монголии Гомбожавын Занданшатар поручил запретить выпуск криптовалюты в стране до принятия соответствующего закона.

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После этого, 9 ноября Комитет по финансовому регулированию Монголии заявил о запрете майнинга криптовалют и операций с ними до окончательного утверждения законопроекта о провайдерах услуг виртуальных активов.

«Год назад был разработан законопроект о провайдерах услуг виртуальных активов. За прошедший год быстро изменилась ситуация. Еще 27 криптовалют планируют выпускать. Из-за этого на рынке появится пузырь. Наш комитет ограничивает выпуск криптовалюты с целью защиты интересов граждан. Ограничение действует до утверждения закона», — заявил официальный представитель Комитета по финансовому регулированию Монголии.

По данным комитета, в 2020 году в стране была зарегистрирована только одна криптовалюта. А с июля 2021 года количество криптовалют достигло 12.