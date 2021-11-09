Тюмень, 9 ноября, 2021, 18:26 — ИА Регнум. В Тюменской области пропал подросток после проводов в армию. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Тюменской области.

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По данным следствия, 7 ноября 2021 17-летний юноша Антон Г. ушёл из дома, расположенного в селе Поддубровное Викуловского района к другу в село Викулово на проводы в армию вместе с друзьями. В последний раз его видели в тот же день около полуночи в тот же день. С тех пор о нём нет никаких известий. Дома он не появился.

Для полного и всестороннего выяснения всех обстоятельств возбуждено уголовное дело по признакам преступления по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на Ямале с 1 ноября ищут 14-летнего воспитанника интернета, который сбежал к родителям в тундру.