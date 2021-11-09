Минск, , 18:24 — REGNUM Существует риск, что противостояние на границе из-за мигрантов приведёт к какой-то острой фазе, заявил белорусский президент Александр Лукашенко в интервью журналу «Национальная оборона».

Беженцы

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Отметив, что создавшаяся на границе с Польше ситуация с мигрантами является «почвой для провокаций», глава Белоруссии сказал, что уже предостерёг белорусских силовиков.

Лукашенко «Мы не стреляем поверх голов, как делают они. Наши вертолёты над ними не летают. Что такое на высоте 20−30 м пролетел вертолёт? Там сдувает этих детей, людей запугивают просто. Вот это их лицо. Они всегда были такими. Что, мы войны начинали?»

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