Нижний Новгород, , 18:20 — REGNUM В Нижнем Новгороде риэлтор пойдет под суд по обвинению в мошенничестве на 13,5 млн рублей и легализации преступных доходов. Об этом сообщает управление Следственного комитета по Нижегородской области сегодня, 9 ноября.

Нижний Новгород Aleksey Igonin

По версии следствия, обвиняемая вступила в преступный сговор с участковым инспектором полиции и ранее судимыми гражданами.

Они использовали поддельные документы для того, чтобы обманом переоформить на себя жильё одиноких и умерших нижегородцев, а затем продать.

Всего в период с 2017 по 2019 годы злоумышленники незаконно приобрели права на восемь квартир в Ленинском и Советском районах Нижнего Новгорода.

Теперь нижегородским «чёрным риелторам» грозит наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет и штраф в размере до миллиона рублей.