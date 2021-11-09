9 ноября 2021 | Время чтения 1 мин

Александр Полегенько, , 20:27 — REGNUM В Ялте документы на долгожданную новую квартиру получил 94-летний ветеран Великой Отечественной войны Анатолий Яковлевич Медведь. Это стало подарком города и Крыма к 95-летию Почётного гражданина Ялты.

Анатолий Яковлевич Медведь Александр Полегенько © ИА REGNUM

«Долгие годы Анатолий Яковлевич обивал пороги различных инстанций, и наконец благодаря содействию главы Республики Крым Сергея Валерьевича Аксёнова и помощи меценатов справедливость восторжествовала, и свой юбилей Почетный гражданин Ялты встретит уже в новой квартире! 3 декабря ему исполнится 95 лет!!!» — написала в соцсетях мэр Ялты Янина Павленко.

Анатолий Яковлевич Медведь и мэр Ялты Янина Павленко Александр Полегенько © ИА REGNUM

Фотография на память Александр Полегенько © ИА REGNUM

Новую квартиру Анатолий Медведь получил в комфортабельном жилом комплексе «Алмаз».

Сегодня же в рамках Всероссийской акции «Граффити Победы» портрет Анатолия Медведя украсил центр Ялты.

Жители Ялты смотрят на пано Александр Полегенько © ИА REGNUM

Юнармия раскрашивает граффити Александр Полегенько © ИА REGNUM

Юнармия раскрашивает граффити Александр Полегенько © ИА REGNUM

Подготовка граффити Александр Полегенько © ИА REGNUM

Подготовка граффити Александр Полегенько © ИА REGNUM Подготовка граффити Александр Полегенько © ИА REGNUM

Юнармия раскрашивает граффити Александр Полегенько © ИА REGNUM

Юнармия раскрашивает граффити Александр Полегенько © ИА REGNUM Юнармия раскрашивает граффити Александр Полегенько © ИА REGNUM

Жители Ялты смотрят на пано Александр Полегенько © ИА REGNUM

Анатолий Медведь — участник Великой Отечественной войны: на фронт он ушёл подростком, прибавив себе два года. Сначала он воевал в 5-й воздушно-десантной дивизии, в составе Второго, а затем Третьего Украинского фронта освобождал Украину, Молдавию, Румынию, Венгрию, Австрию. За освобождение Вены Анатолий Медведь награждён орденом Красной Звезды.

Юнармия раскрашивает граффити Александр Полегенько © ИА REGNUM

Юнармия раскрашивает граффити Александр Полегенько © ИА REGNUM Юнармия раскрашивает граффити Александр Полегенько © ИА REGNUM

Юнармия раскрашивает граффити Александр Полегенько © ИА REGNUM

В Ялте Анатолий Яковлевич живёт с 1958 года проработал в строительной организации, руководил управлением «Курортстрой». До 55 лет он активно занимался спортом, а в 90 лет — сдал нормы ГТО и получил золотой значок.