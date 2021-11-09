Гурзуф, , 18:16 — REGNUM

Российское движение школьников и Театральный институт им. Б. Щукина запустили интерактивный павильон «Школьная классика» на территории Международного детского центра «Артек», в рамках финала «Большая перемена». В программе павильона: интерактивы, мастер-классы от преподавателей института, а также спектакли от школьного театрального коллектива «Театр юных москвичей», который является финалистом Всероссийского проекта «Школьная классика» первого сезона.

Артек Марина Каширская, ИА REGNUM

Ирина Плещёва, — Благодаря нашему павильону все желающие могут на короткий срок погрузиться в мир театра, увидеть и принять непосредственное участие в процессе подготовки конкретного выступления, научиться создавать благоприятную дружескую обстановку, которая является залогом и важным основополагающим фактором для успешной командной работы, в атмосфере сотворчества и соавторства». Автор «Павильон РДШ «Школьная классика» на финале конкурса «Большая перемена» — это уникальная многофункциональная образовательная площадка и среда, погружаясь в которую ребятам предоставляется возможность получить доступ к различным знаниям в области актерского мастерства, пластики, хореографии, ритмики и сценической речи. — рассказала исполнительный директор РДШ, — Благодаря нашему павильону все желающие могут на короткий срок погрузиться в мир театра, увидеть и принять непосредственное участие в процессе подготовки конкретного выступления, научиться создавать благоприятную дружескую обстановку, которая является залогом и важным основополагающим фактором для успешной командной работы, в атмосфере сотворчества и соавторства».

Трансляцию мероприятий, реализуемых на площадке «Школьная классика» можно посмотреть в эфире «Классного радио РДШ», а также в официальной группе РДШ ВКонтакте.

Расположившаяся по соседству с павильоном «Школьной классики», открытая студия «Классного радио РДШ» ежедневно ведет прямые эфиры с площадок финала конкурса «Большая перемена», который проходит в эти дни в «Артеке». Специальные корреспонденты — активисты РДШ общаются в студии с участниками конкурса, представителями партнерских площадок и, конечно, с почетными гостями мероприятия.

Константин Федоренко. Автор «От всей души приветствую в «Артеке» финалистов самого масштабного школьного конкурса «Большая перемена». Это 1,5 тысячи школьников из разных регионов страны! Эти дети заявили о себе, поддержали своих учителей, свои школы, свои регионы. Они — уже победители! У «Большой перемены» и «Артека» много общего: мы открыты для всех, мы умеем объединять, расширять горизонты. Уверен, за время, которое финалисты конкурса проведут в Стране Детства, они почувствуют, что такое «Артек», и станут настоящими артековцами. Ребята принимают участие в 13-й смене 2021 года «Россия начинается с меня!». Пусть их энергия, талант, целеустремленность превратят первые юношеские рекорды в высочайшие достижения нашей страны», — отметил директор МДЦ «Артек»

В это же время в рамках финальных конкурсных испытаний советники директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями, приехавшие из 10 пилотных регионов, проводят для финалистов Всероссийского конкурса «Большая перемена» командную интеллектуальную игру, посвященную недавно прошедшему празднику — Дню народного единства. Основная тематика игры — история праздника, события и социальные явления, показывающие единение народов России, культурные особенности и традиции народов России.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в январе 2021 года Российское движение школьников запустило совместно с Министерством просвещения России конкурсный отбор на должность советника директора по воспитанию и работе с детскими объединениями «Навигаторы детства». Конкурс проводился в рамках реализации федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации».

В сентябре в школах 10 пилотных субъектах РФ (Нижегородская, Челябинская, Тюменская, Омская, Вологодская, Брянская, Калининградская, Сахалинская области, Ставропольский край, и городе Севастополь) появилась новая должность — советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями.