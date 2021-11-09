РДШ представило Всероссийский проект «Школьная классика» в «Артеке»
Крым, 9 ноября, 2021, 18:16 — ИА Регнум.
Российское движение школьников и Театральный институт им. Б. Щукина запустили интерактивный павильон «Школьная классика» на территории Международного детского центра «Артек», в рамках финала «Большая перемена». В программе павильона: интерактивы, мастер-классы от преподавателей института, а также спектакли от школьного театрального коллектива «Театр юных москвичей», который является финалистом Всероссийского проекта «Школьная классика» первого сезона.
Трансляцию мероприятий, реализуемых на площадке «Школьная классика» можно посмотреть в эфире «Классного радио РДШ», а также в официальной группе РДШ ВКонтакте.
Расположившаяся по соседству с павильоном «Школьной классики», открытая студия «Классного радио РДШ» ежедневно ведет прямые эфиры с площадок финала конкурса «Большая перемена», который проходит в эти дни в «Артеке». Специальные корреспонденты — активисты РДШ общаются в студии с участниками конкурса, представителями партнерских площадок и, конечно, с почетными гостями мероприятия.
В это же время в рамках финальных конкурсных испытаний советники директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями, приехавшие из 10 пилотных регионов, проводят для финалистов Всероссийского конкурса «Большая перемена» командную интеллектуальную игру, посвященную недавно прошедшему празднику — Дню народного единства. Основная тематика игры — история праздника, события и социальные явления, показывающие единение народов России, культурные особенности и традиции народов России.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в январе 2021 года Российское движение школьников запустило совместно с Министерством просвещения России конкурсный отбор на должность советника директора по воспитанию и работе с детскими объединениями «Навигаторы детства». Конкурс проводился в рамках реализации федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации».
В сентябре в школах 10 пилотных субъектах РФ (Нижегородская, Челябинская, Тюменская, Омская, Вологодская, Брянская, Калининградская, Сахалинская области, Ставропольский край, и городе Севастополь) появилась новая должность — советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями.