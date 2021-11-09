Крым, 9 ноября, 2021, 18:16 — ИА Регнум.

Российское движение школьников и Театральный институт им. Б. Щукина запустили интерактивный павильон «Школьная классика» на территории Международного детского центра «Артек», в рамках финала «Большая перемена». В программе павильона: интерактивы, мастер-классы от преподавателей института, а также спектакли от школьного театрального коллектива «Театр юных москвичей», который является финалистом Всероссийского проекта «Школьная классика» первого сезона.

Марина Каширская, ИА REGNUM
Артек
«Павильон РДШ «Школьная классика» на финале конкурса «Большая перемена» — это уникальная многофункциональная образовательная площадка и среда, погружаясь в которую ребятам предоставляется возможность получить доступ к различным знаниям в области актерского мастерства, пластики, хореографии, ритмики и сценической речи. — рассказала исполнительный директор РДШ Ирина Плещёва, — Благодаря нашему павильону все желающие могут на короткий срок погрузиться в мир театра, увидеть и принять непосредственное участие в процессе подготовки конкретного выступления, научиться создавать благоприятную дружескую обстановку, которая является залогом и важным основополагающим фактором для успешной командной работы, в атмосфере сотворчества и соавторства».
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Трансляцию мероприятий, реализуемых на площадке «Школьная классика» можно посмотреть в эфире «Классного радио РДШ», а также в официальной группе РДШ ВКонтакте.

Расположившаяся по соседству с павильоном «Школьной классики», открытая студия «Классного радио РДШ» ежедневно ведет прямые эфиры с площадок финала конкурса «Большая перемена», который проходит в эти дни в «Артеке». Специальные корреспонденты — активисты РДШ общаются в студии с участниками конкурса, представителями партнерских площадок и, конечно, с почетными гостями мероприятия.

«От всей души приветствую в «Артеке» финалистов самого масштабного школьного конкурса «Большая перемена». Это 1,5 тысячи школьников из разных регионов страны! Эти дети заявили о себе, поддержали своих учителей, свои школы, свои регионы. Они — уже победители! У «Большой перемены» и «Артека» много общего: мы открыты для всех, мы умеем объединять, расширять горизонты. Уверен, за время, которое финалисты конкурса проведут в Стране Детства, они почувствуют, что такое «Артек», и станут настоящими артековцами. Ребята принимают участие в 13-й смене 2021 года «Россия начинается с меня!». Пусть их энергия, талант, целеустремленность превратят первые юношеские рекорды в высочайшие достижения нашей страны», — отметил директор МДЦ «Артек» Константин Федоренко.
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В это же время в рамках финальных конкурсных испытаний советники директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями, приехавшие из 10 пилотных регионов, проводят для финалистов Всероссийского конкурса «Большая перемена» командную интеллектуальную игру, посвященную недавно прошедшему празднику — Дню народного единства. Основная тематика игры — история праздника, события и социальные явления, показывающие единение народов России, культурные особенности и традиции народов России.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в январе 2021 года Российское движение школьников запустило совместно с Министерством просвещения России конкурсный отбор на должность советника директора по воспитанию и работе с детскими объединениями «Навигаторы детства». Конкурс проводился в рамках реализации федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации».

В сентябре в школах 10 пилотных субъектах РФ (Нижегородская, Челябинская, Тюменская, Омская, Вологодская, Брянская, Калининградская, Сахалинская области, Ставропольский край, и городе Севастополь) появилась новая должность — советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями.