Курск, , 18:16 — REGNUM В Курске порыв водовода, 7 ноября оставивший без горячей воды и отопления более 200 многоквартирных домов и 55 тысяч человек в Железнодорожном округе, произошел по вине «чёрных копателей». Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной администрации.

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Полиция выяснила, что причиной повреждения трубопровода стали незаконные раскопки. Эксперты оценят ущерб, нанесенный «Курсководоканалу», и делом будут заниматься правоохранительные органы.

Последствия аварии уже устранены. 8 ноября аварийные бригады «Курскводоканала» завершили ремонт поврежденного трубопровода, подающего холодную воду на котельную ТГК. После наполнения системы подача горячей воды и теплоснабжение были восстановлены.