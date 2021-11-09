Тбилиси, , 18:49 — REGNUM Американский посол в Грузии Келли Дегнан призвала грузинские власти оказать президенту Михаилу Саакашвили всю необходимую медицинскую помощь, сообщает 9 ноября грузинский телеканал «TV Пирвели».

Келли Дегнан Ge.usembassy.gov

По словам дипломата, США внимательно следят за арестом Саакашвили и обеспокоены состоянием его здоровья.

«Это чрезвычайно сенситивная и эмоциональная ситуация. Теперь приоритетом должно быть удовлетворительное состояние ментального и физического здоровья Михаила Саакашвили. Наша рекомендация правительству состоит в том, чтобы оказать ему необходимую ментальную и физическую помощь. С ним следует обращаться справедливо, с уважением, в соответствии с законодательством Грузии и международными стандартами», — сказала посол.

По мнению Дегнан, власти любой страны несут ответственность за защиту заключенных от насилия, включая психологическое насилие, и за обеспечение их безопасности и медицинского благополучия.

Напомним, что арестованный 1 октября грузинскими властями бывший президент Михаил Саакашвили объявил в тюрьме голодовку