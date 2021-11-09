9 ноября 2021 | Время чтения 3 мин

В сети обсудили данные о планах временно отказаться от пошлин на ввоз иностранного мяса в Россию.

Артур Савин, , 18:22 — REGNUM Информация, согласно которой Минэкономразвития и Минсельхоз РФ обсуждают возможность отмены пошлин на ввоз в Россию свинины и говядины для стабилизации внутренних цен на социально значимые продукты, стала поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение 9 ноября в социальной сети «ВКонтакте».

Франс Снайдерс. Мясная лавка. 1630-е

«Это большевики виноваты! Слишком мало поголовья в колхозах и совхозах оставили эффективным менеджерам. Очередная ленинская мина дала о себе знать?» — издевается Александр Р.

Многие пользователи пришли к выводу, что подобное решение говорит о провальной работе руководства страны в сфере сдерживания роста цен на товары. Теперь же, без помощи заграничных поставщиков, цены на мясо нашим властям не отрегулировать, считают люди.

«А своё мясо, что, всё, закончилось? Швах? Президент же заявлял, что Советский Союз мясом не баловал, потому что Ленин мины под страну заложил. Что теперь? Какие отговорки будут?» — задаётся вопросами Ольга Б.

Некоторые комментаторы отмечают, что в России есть всё, чтобы обеспечить всё население необходимым количеством мяса, но руководители предпочитают заниматься чем угодно, только не интересами народа.

«Позор. Богатейшую страну сами обеспечить неспособны. Всё сельское хозяйство уничтожили, зато из-за границы нам сейчас чёрт знает что и чёрт-те откуда привезут. Спасибо руководители, доруководились!» — возмущается Вадим Ж.

Заброшенная ферма Анна Рыжкова © ИА REGNUM

Часть людей считает, что если импорт беспошлинного мяса в Россию окажет положительное воздействие на внутренний рынок, то впору отказывать от пошлин и на другие иностранные товары.

«Ну, раз пошла такая пьянка, то, может быть, и рыбу будем без пошлин завозить? Скумбрия горячего копчения год назад 400 рублей была, теперь все 500−600. Пусть «бедной» России заграница поможет. Сами себя прокормить-то не можем», — пишет Анастасия О.

Ряд пользователей указывает на то, что импорт заграничного мяса, который должен снизить цены, может обернуться резким падением качества мясной продукции в России.

«Россия в 2020 году начала поставки говядины в Китай! Как так? Или память отшибло? Значит, другие страны будут наше нормальное мясо есть, а мы фиг знает какую дешёвую отраву? Это уже очень сильно напоминает то, что уже было в 90-е годы. Спасибо, «покушали» мы тогда сполна», — написала Диана В.

Колбаса и мясо в супермаркете Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Нашлись и те, кто отмечает, что, несмотря на забитые мясом прилавки в российских магазинах, мало кто может позволить себе свежий кусок говядины на ужин.

«Помнится, как в горбачёвские времена в магазине продавали мясо кенгуру! В сёлах было гораздо проще! В каждом дворе живность была, держали уток, индюков, коров, свиней, кур, баранов, и многие горожане ездили по деревням, покупали хорошее мясо! При нынешних князьках даже деревни исчезли! А на зажиточной Кубани вырезали всех свиней в угоду крупным свенофермам. Те, кто держит животных, тот сохраняет всё в секрете. Потом продают для своих, а то ведь штраф!» — указывает Таня Д.

Напомним, 8 ноября издание «Ведомости» опубликовало информацию со ссылкой на собственные источники, согласно которой Минэкономразвития и Минсельхоз РФ обсуждают возможность отмены пошлин на ввоз в Россию свинины и говядины для стабилизации внутренних цен на социально значимые продукты.