Екатеринбург, , 18:01 — REGNUM В Екатеринбурге адвокат отдана под суд за крупное мошенничество. Об этом сообщает старший помощник прокурора Свердловской области Марина Канатова.

Деньги! Деньги! Деньги!

Цитата их м/ф «Утиные истории». 1987. США

Обвинительное заключение утвердила прокуратура Орджоникидзевского района. Следователи полагают, что в июне эта гражданка выманила у своей подзащитной 200 тыс. рублей. Деньги якобы предназначались для того, чтобы дать следователю взятку.

В пресс-службе СК России по Свердловской области добавили, что после получения средств адвоката задержали сотрудники ФСБ.

Теперь обвиняемой в мошенничестве грозит до пяти лет колонии.