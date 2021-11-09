Москва, , 17:59 — REGNUM В России можно пересчитать по пальцам те случаи, когда суд признавал факт дискриминации наемных работников их работодателями. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 9 ноября заявил бывший заместитель министра труда и занятости населения РФ, сопредседатель профсоюза «Университетская солидарность» Павел Кудюкин. Так он прокомментировал информацию о том, что в РФ почти каждый пятый работодатель отказывался нанимать того или иного человека из-за того, что тот публиковал в социальных сетях.

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«Сам факт отказа из-за постов в социальных сетях можно рассматривать как случай дискриминации, запрещенной и по Конституции, и по Трудовому кодексу. Но, как мы знаем, дела, когда суд признавал факт дискриминации, можно пересчитать по пальцам одной руки. Это совершенно мертвая норма в российском праве. Поэтому, когда отказывают в найме по такому основанию (как и по любому другому основанию, не связанному с квалификацией работника), это очень плохо. Это дискриминация. Если тенденция действительно такова, то люди будут осторожнее писать в социальных сетях. Но они и так это делают в связи с множащимся количеством дел, возбужденных из-за того, что человек что-то написал в Сети. Так что тенденция более осторожного поведения будет существовать и усиливаться», — сказал Кудюкин.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, наемные работники в РФ вынуждены все аккуратнее относиться к своей интернет-активности.

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