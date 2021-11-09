Ялта, Крым, 9 ноября, 2021, 17:59 — ИА Регнум. В Международном детском центре «Артек» Российское движение школьников (РДШ) и Театральный институт им. Щукина запустили интерактивный павильон «Школьная классика», сообщает 9 ноября пресс-служба РДШ.

Krymtrek.ru Детский лагерь. Артек

Павильон начал работать в рамках финала конкурса «Большая перемена». В программе павильона: интерактивы, мастер-классы от преподавателей Щукинского театрального института, а также спектакли от школьного театрального коллектива «Театр юных москвичей» — финалиста Всероссийского проекта «Школьная классика».

«Павильон РДШ «Школьная классика» на финале конкурса «Большая перемена» — это уникальная многофункциональная образовательная площадка и среда, погружаясь в которую ребятам предоставляется возможность получить доступ к различным знаниям в области актерского мастерства, пластики, хореографии, ритмики и сценической речи, — рассказала исполнительный директор РДШ Ирина Плещёва. — Благодаря нашему павильону все желающие могут на короткий срок погрузиться в мир театра, увидеть и принять непосредственное участие в процессе подготовки конкретного выступления, научиться создавать благоприятную дружескую обстановку, которая является залогом и важным основополагающим фактором для успешной командной работы, в атмосфере сотворчества и соавторства».

Трансляция мероприятий, проходящих на площадке «Школьная классика», ведётся в эфире «Классного радио РДШ», а также в официальной группе РДШ ВКонтакте.

Кроме того, в рамках финальных конкурсных испытаний для финалистов Всероссийского конкурса «Большая перемена» проводится командная интеллектуальная игра, посвященная празднику День народного единства, его истории, историческим событиям и социальным явлениям, показывающим единение народов России, их культурные особенности и традиции.