Москва, , 17:55 — REGNUM В настоящее время в РФ нет необходимости вводить запрет на экспорт лома драгоценных металлов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 9 ноября заявил доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, руководитель липецкого регионального отделения «Партии роста» Вадим Ковригин. Так он прокомментировал соответствующую инициативу Минфина РФ.

Цветные металлы

«Не думаю, что сейчас есть какая-то серьезная необходимость вводить запрет на экспорт лома драгоценных металлов, — сказал Ковригин. — Недостаточность их запасов на внутреннем рынке не влияет как-то серьезно на экономику в целом. Да, драгоценные металлы используются в электронике, военной промышленности и тому подобном, но при недостаточности собственных запасов никто ведь не запрещает их докупать на внешнем рынке. Драгоценные металлы, в отличие от, например, энергоносителей, не являются какими-то системно значимыми для процессов производства и ценообразования».

Напомним, как сообщалось ранее, есть информация, что российские предприятия сталкиваются с недостатком сырья (цветных металлов), необходимого для полной загрузки производственных мощностей.