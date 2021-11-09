Правительство РФ призвали не запрещать экспорт лома цветных металлов
Москва, 9 ноября, 2021, 17:55 — ИА Регнум. В настоящее время в РФ нет необходимости вводить запрет на экспорт лома драгоценных металлов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 9 ноября заявил доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, руководитель липецкого регионального отделения «Партии роста» Вадим Ковригин. Так он прокомментировал соответствующую инициативу Минфина РФ.
«Не думаю, что сейчас есть какая-то серьезная необходимость вводить запрет на экспорт лома драгоценных металлов, — сказал Ковригин. — Недостаточность их запасов на внутреннем рынке не влияет как-то серьезно на экономику в целом. Да, драгоценные металлы используются в электронике, военной промышленности и тому подобном, но при недостаточности собственных запасов никто ведь не запрещает их докупать на внешнем рынке. Драгоценные металлы, в отличие от, например, энергоносителей, не являются какими-то системно значимыми для процессов производства и ценообразования».
Напомним, как сообщалось ранее, есть информация, что российские предприятия сталкиваются с недостатком сырья (цветных металлов), необходимого для полной загрузки производственных мощностей.