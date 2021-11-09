Москва, , 17:53 — REGNUM Граждане России стали более внимательно относиться к своей активности в интернете, так как немногие готовы лишиться работы, да еще и получить «волчий билет». Об этом корреспонденту ИА REGNUM 9 ноября заявил глава муниципального округа Тверской (город Москва), член «Партии роста» Яков Якубович. Так он прокомментировал информацию о том, что в РФ почти каждый пятый работодатель отказывал в трудоустройстве людям из-за того, что они публиковали в социальных сетях.

Соцсети Иван Шилов © ИА REGNUM

«Не стоит списывать со счетов тот факт, что ужесточение законодательства в сфере информационных коммуникаций и пользования интернетом, в том числе реальные сроки за перепосты контента, признанного экстремистским, отучили людей от беззаботного отношения к активности в соцсетях. Кроме того, политическая активность пользователей социальных сетей в сегодняшних реалиях уже не может не касаться работодателя, — сказал Якубович. — Это заставляет работников более внимательно относиться к своей интернет-активности. Немногие хотят лишиться любимой и оплачиваемой работы, да еще с «волчьим билетом».

Да и обыкновенные работодатели, как пояснил Якубович, если они достаточно зависимы от позиции властей, всегда находят повод отказать в приеме на работу, если по факту соискатель активно занимается политической деятельностью, связанной с критикой властей.

«Многие оппозиционные политики прямо говорили, что не могли найти работу в крупных компаниях. Им отказывали по формальному признаку (например несоответствие квалификации). Но по факту именно политическая деятельность была реальной причиной, — сказал эксперт. — Разумеется, политическая деятельность не может обойтись без публикаций в соцсетях, которые и представляют собой дискриминирующий «след». Вряд ли все происходящее можно назвать способствующим развитию свободы слова и совести».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в России социальные сети стали для работодателей инструментом отслеживания личной жизни их сотрудников.

Читайте ранее в этом сюжете: В РФ пользователи соцсетей будут всё чаще скрывать свои профили – прогноз