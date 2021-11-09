Ижевск, 9 ноября, 2021, 17:53 — ИА Регнум. Авиакомпании с 1 января 2022 года приступят к выполнению рейсов в рамках программы субсидирования региональных воздушных перевозок. По данной программе в Ижевск будут летать рейсы из пяти городов России, свидетельствуют данные Федерального воздушного агентства.

Mum.by Пассажирский самолет

Будут субсидироваться перелеты по маршруту Екатеринбург — Ижевск, всего в течение года запланировано 83 парных авиарейса. Самолёты из Краснодара в Ижевск и обратно в течение года совершат 24 вылета. За год будет совершено 42 парных рейса Самара — Ижевск и 125 парный рейсов Санкт-Петербург — Ижевск. Рейсы из этих городов будет выполнять авиакомпания Red Wings (АО «Ред Вингс») на судах SSJ-100.

Авиакомпания S7 Airlines (АО «Авиакомпания «Сибирь») в течение года совершит 83 парных рейса Новосибирск — Ижевск на самолётах Embraer.

ИА REGNUM напоминает, программа субсидируемых воздушных перевозок субсидируется в соответствии с постановлением правительства Российской Федерации от 25 декабря 2013 № 1242. В 2022 году объем программы увеличится на 40% по сравнению с предыдущим годом — средства будут выделены на 372 маршрута.