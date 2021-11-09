Москва, 9 ноября, 2021, 17:51 — ИА Регнум. В России социальные сети стали для работодателей инструментом отслеживания личной жизни их сотрудников. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 9 ноября заявил омбудсмен по вопросам соблюдения прав предпринимателей при осуществлении санитарно-эпидемиологического надзора и надзора в сфере соблюдения трудового законодательства, член генсовета «Партии роста» Дмитрий Порочкин. Так он прокомментировал итоги исследования SuperJob, которое показало, что каждый пятый работодатель в РФ отказывал соискателям в трудоустройстве из-за их постов в социальных сетях.

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«Социальные сети прочно вошли в нашу жизнь, и по ним работодатели имеют возможность сделать выводы о сотруднике или соискателе. Не все компании пользуются этим на данный момент. Но, тем не менее, это один из инструментов отслеживания волнующих работодателя моментов личной жизни персонала. Если такая тенденция будет усиливаться, сотрудники, конечно, будут скрывать свои профили во избежание лишних вопросов и возможных конфликтов, — сказал Порочкин. — Уже известны случаи, когда сотрудников увольняли за публикацию откровенных фотографий, работников сферы услуг увольняли за унижающие клиентов фотографии и так далее. Всегда необходимо помнить, где и кем ты работаешь».

Кроме того, как пояснил Порочкин, в условиях пандемии и удаленной работы некоторые работодатели отслеживали социальные сети своих сотрудников, чтобы проверить, чем заняты сотрудники в рабочее время.

Напомним, как сообщалось ранее, почти 40% жителей РФ знают, что работодатель может следить за их активностью в Сети.