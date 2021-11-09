Вильнюс, , 17:51 — REGNUM Пограничники Белоруссии доставили на границу с Литвой порядка 500 нелегальных мигрантов, перевезя их от польской границы, сообщает 9 ноября литовский портал Delfi.

Мигранты © REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Обострение на границе Белоруссии и Польши: мигранты рвутся в ЕС —трансляция»

Это произошло, утверждает СМИ, в ночь на 9 ноября. Мигранты обосновались в палаточном лагере вблизи Лаздияйского района.

Также портал утверждает, что белорусские пограничники обязали мигрантов перейти границу с Литвой, причём не скопом, а разбившись на группы по 25 человек.

Читайте ранее в этом сюжете: ЕС приостановил действие упрощенного визового режима для Белоруссии