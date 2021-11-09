Салехард, , 17:50 — REGNUM Лесные пожарные Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) смогут оперативно добраться к очагам возгорания в самые труднодоступные участки леса. Как сообщает 9 ноября пресс-служба губернатора ЯНАО, благодаря нацпроекту «Экология» в распоряжение лесхозов региона поступил новый колесный бульдозер и девять мотовездеходов.

«Мы реально понимаем, что в современных условиях просто невозможно к экологии относиться по остаточному принципу, ведь все блага, которые мы получаем, оставляют экологический след. И только мы с вами решаем, каким будет этот след на планете: выжигающим все живое на своем пути или щадящим и дающим природе возможность самовосстановления», — прокомментировал эксперт тематической площадки ОНФ «Экология» Александр Коган.

Колесный бульдозер Станислав-704−04 производства Троицкого тракторного завода — современная, энергонасыщенная машина. Его отличает высокая производительность, экономичность, надежность, комфорт и удобство обслуживания. Он будет применяться для противопожарного обустройства лесов, в том числе при расчистке и планировке противопожарных разрывов и прокладки противопожарных минерализованных полос.

Мотовездеходы российского производства оснащены электролебедкой, что на порядок увеличивает их внедорожные качества. Мотовездеходы также будут использоваться для патрулирования лесных угодий и для доставки сотрудников лесного хозяйства к месту проведения плановых работ в лесном фонде.

Колесный бульдозер будет базироваться в Ноябрьском лесничестве. Мотовездеходы распределят по всем пяти лесничествам округа — в Красноселькупе, Надыме, Ноябрьске, Тарко-Сале и Салехарде.

«Хочу отметить, что техника такого класса поступила в лесные хозяйства впервые. Мощный бульдозер позволит нам увеличить производительность работ по противопожарному обустройству лесов. А наличие в парке лесничеств таких мотовездеходов существенно увеличит мобильность и наших пожарных бригад, и расширит возможные зоны патрулирования лесных угодий», — отметил начальник Ноябрьского лесничества Алексей Евграфов.

С начала 2021 в лесные хозяйства ЯНАО поступило более 120 единиц техники и оборудования для борьбы с пожарами и лесовосстановительных работ. До конца года ожидается поставка еще восьми единиц.

Как сообщало ИА REGNUM, нацпроект «Экология» нацелен на повышение эффективности обращения с отходами, кардинальное снижение уровня загрязнения атмосферного воздуха в крупных промышленных центрах, а также сохранение уникальной флоры и фауны России. Нацпроекты, инициированные президентом РФ Владимиром Путиным, стартовали в 2019 году.