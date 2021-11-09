Москва, 9 ноября, 2021, 17:49 — ИА Регнум. В России депозитные услуги уже не так интересны банкам и их клиентам, как десять лет назад. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 9 ноября заявил доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, руководитель липецкого регионального отделения «Партии роста» Вадим Ковригин.

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«Перестанет расти ключевая ставка — сразу перестанут расти и проценты по вкладам, — сказал он. — Не думаю, что они вообще преодолеют рубеж в 8−9% годовых. Немало банков уже и так переключились на развитие конверсионных операций (брокерские услуги и т.п.). И депозитные услуги банкам и их клиентам уже не так интересны, как десятилетие назад».

Как полагает экономист, население не станет массово возвращать денежные средства во вклады даже в условиях роста процентов по депозитам.

«В условиях усилившейся инфляции депозиты перестали быть инструментом приумножения капитала, — сказал Ковригин. — Те, кто пользуется брокерскими услугами как основным инструментом сбережений, в большинстве случаев им и продолжат пользоваться. Проценты по облигациям, как правило, выше ставок по депозитам. А индекс Московской биржи вырос в прошлом году в разы больше, недели предлагаемые банками проценты по депозитным счетам».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что наблюдаемый в России рост ставок по депозитам вызван планами Банка России серьезно повысить ключевую ставку.