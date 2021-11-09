Москва, 9 ноября, 2021, 17:49 — ИА Регнум. С начала текущего года Фонд президентских грантов проводил публичную оценку результатов проектов, завершившихся до конца 2020 года. В оценке участвовали эксперты, представители Общественной палаты Российской Федерации, региональных органов власти и общественных палат. Своим мнением о проектах коллег делились и сами грантополучатели.

ФПР Фонд президентских грантов

Всего оценке подлежали более четырех тысяч проектов. В совокупности они получили 28 тысяч оценок и восемь тысяч комментариев.

Во вторник, 9 ноября, в Администрации президента Российской Федерации состоялось заседание Координационного комитета, которое в режиме видеоконференции провел первый заместитель руководителя администрации главы государства Сергей Кириенко.

На заседании были подведены итоги реализации проектов, получивших президентские гранты и завершившихся до конца 2020 года.

Результаты проектов и проведенной оценки опубликованы в открытом доступе на портале Фонда. В зависимости от полученных оценок всем проектам присвоен соответствующий статус. Успешно реализованные инициативы составляют более 79%, удовлетворительно реализованные — почти 17%, неудовлетворительно реализованные — около 3%, меньше 1% не приступили к реализации. Стоит отметить, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции стала основной причиной недостижения результатов, запланированных несправившимися командами проектов.

На основе проведенной оценки были выбраны 100 лучших практик — на сайте они отмечены специальным значком «топ-100».

Также Координационный комитет рассмотрел вопрос о порядке софинансирования поддержки на конкурсной основе социально ориентированных некоммерческих организаций в субъектах Российской Федерации в 2022 году. В будущем году регионы смогут запрашивать у фонда суммы в пределах их собственного объема финансирования конкурсной поддержки НКО, при этом при распределении средств будет учитываться организационный уровень проведения конкурсов в каждом конкретном регионе в 2021 году. Прием заявок от субъектов на софинансирование стартует с 1 декабря.

Как ранее сообщал ИА REGNUM, механизм софинансирования фондом региональных грантовых конкурсов был запущен в текущем году — поддержку смогли получить 74 субъекта. В 54 из них уже прошли грантовые конкурсы, еще в 20 — завершатся до конца года. Общая сумма поддержки составила 1,5 млрд рублей.