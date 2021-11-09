Москва, 9 ноября, 2021, 17:48 — ИА Регнум. Наблюдаемый в России рост ставок по банковским депозитам вызван планами Центрального банка резко повысить ключевую ставку. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 9 ноября заявил доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, руководитель липецкого регионального отделения «Партии роста» Вадим Ковригин. Так он прокомментировал информацию о том, что в РФ доходность по розничным депозитам в некоторых кредитных организациях уже превысила 8%.

Wallspaper.ru Банк

«Рост ставок по вкладам выше ключевой ставки — чисто спекулятивный и кратковременный, — сказал Ковригин. — Вызван он скорее заявлением председателя ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной о том, что она допускает кратковременное резкое повышение ключевой ставки в конце 2021 года. Также причиной роста ставок стало стремление банков удержать своих депозитных клиентов. В условиях усилившейся инфляции и формирования у населения инфляционных ожиданий отток банковских депозитов обычно увеличивается. Этому способствует и наступление декабря — обычно в предновогодние дни растёт совокупный спрос на товары, истребование вкладов населением учащается».

В любом случае, как пояснил Ковригин, проценты по срочным банковским вкладам будут меньше ключевой ставки.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть версия, что в скором времени депозитные вклады в РФ могут стать еще более актуальными.