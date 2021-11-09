Волгоград, 9 ноября, 2021, 18:02 — ИА Регнум. Церемония открытия памятного знака жертвам Холокоста прошла 9 ноября в Волгограде. Кольцо из красного гранита со «звездой Давида» установили в сквере имени 8 Марта, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областной думы.

Https://volgoduma.ru Памятный знак жертвам Холокоста в Волгограде

Инициативу еврейской общины Волгограда установить памятник жертвам Холокоста поддержал губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. Активные работы начались в 2020 году. О погибших напоминает кольцо из красного гранита диаметром около пяти метров, в центре которого размещена «звезда Давида» из полированной бронзы. По внешнему краю гранитного кольца высечена надпись: «Жителям Сталинграда и области — жертвам Холокоста».

На церемонии открытия памятного знака побывал полномочный министр, заместитель главы дипломатической миссии посольства Государства Израиль в РФ Ронен Краус.