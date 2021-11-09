Москва, , 17:47 — REGNUM До тех пор пока центральные банки не запретили хождение биткоина, он может дорожать на доверии инвесторов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 9 ноября заявил управляющий партнер юридической компании, член политсовета свердловского областного отделения «Партии роста» Алексей Головченко. Так он прокомментировал информацию об очередном подорожании криптовалюты.

Биткоин Marco Verch

«Биткоин растёт, как и весь фондовый рынок. Так, S&P — американский основной индекс — сейчас на историческом максимуме. И биткоин [следует] за ним. Подогревают рост «битка» и политики. На днях мэр Нью-Йорка заявил, что хочет получать заработную плату в биткоинах. Молодежь считает биткоин новым золотом. И вкладывает в него всё больше, — сказал Головченко. — Скорее всего, биткоин продолжит расти. И пока центральные банки не запретили его хождение, он может дорожать на доверии инвесторов. Но я лично не готов покупать этот инструмент. И тем, кто не хочет потерять свои деньги, тоже не советую».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, стоимость биткоина вновь обновила исторический максимум и выросла до 68,230 тыс. долларов.

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