Курган, 13 ноября, 2020, 10:52 — ИА Регнум. В Кургане на водопроводе в районе дома №18 по улице Зорге за шесть дней произошло шесть аварий. Ветхий участок сетей было решено заменить на новый, сообщает пресс-служба АО «Водный Союз».

Ремонтные работы проводятся с 13 по 16 ноября в круглосуточном режиме.

АО «Водный Союз» обеспечит подвоз воды для нужд жителей дома. Автоцистерна с водой 13 ноября будет стоять возле дома №18 до 20:00. При необходимости подвоз воды будет обеспечен и в последующие дни.