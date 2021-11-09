Москва, 9 ноября, 2021, 17:45 — ИА Регнум. Из-за роста цен жители РФ стали вести себя экономнее. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 9 ноября член московского штаба Общероссийского народного фронта, эксперт тематической площадки ОНФ «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», зампред «Партии роста», предприниматель Сергей Демин. Так он прокомментировал информацию о том, что в РФ потребители стали чаще выбирать не брендовые товары, а торговые марки самих ретейлеров.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Цены

«Учитывая рост цен на продовольственные товары, люди стали еще экономнее, — сказал эксперт. — Аналитики NielsenIQ посчитали, что более 70% жителей РФ более расчетливо относятся к покупкам. Поэтому тенденция, когда предпочтение отдается товарам собственных марок ретейлеров, вполне объяснима. Тем более часто под такими «ноунейм» брендами продается продукция высокого качества от производителей, которые не готовы пока вкладываться в развитие собственного бренда и поставки в ретейл».

По его словам, брендовые производители на фоне данной тенденции применят необходимые маркетинговые инструменты.

«Это может быть и специальное ценовое предложение, и расширение товарной линейки, и вывод нового продукта. В любом случае крупные производители не должны существенно проиграть, ведь у них есть наработанный годами бренд, которому отдают предпочтение многие покупатели», — считает Демин.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что в борьбе за покупателя производители скорее пойдут по пути раскрутки спроса за счет рекламы, нежели снижения цен.