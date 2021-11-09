Всеволожск, Ленинградская область, 9 ноября, 2021, 18:07 — ИА Регнум. В одном из самых крупных городов Ленинградской области — Всеволожске — накануне Дня сотрудников правоохранительных органов открыли новое здание отдела полиции. Оно стало первым в новом административном квартале, который появится в рамках создания комплексной инфраструктуры района. Об этом 9 ноября сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Lenobl.ru Новое здание отдела полиции во Всеволожске.

Новое здание, площадью 1,5 тыс. кв. метров на улице 4-я линия, д. 45, получили сотрудники 128-го отдела полиции во Всеволожске. Оно оборудовано всем необходимым имуществом и оргтехникой, подключено к инженерным сетям. Как отметили в свою очередь в пресс-службе областной администрации, оно стало самым большим зданием, построенным за годы реализации соглашения между МВД России и правительством Ленинградской области. Из регионального бюджета на его строительство было выделено 100 млн рублей.

«Ранее личный состав 128 отдела полиции размещался в здании УМВД России по Всеволожскому району в переулке Вахрушева. Переезд позволит с большим комфортом и эффективностью расположить сотрудников полиции в новом здании», — отметили в ведомстве.

Освободившиеся кабинеты в здании УМВД России займут сотрудники районного отдела уголовного розыска и дежурной части.

Отметим, 128 отдел полиции территориально обслуживает город Всеволожск и прилегающие к нему Щегловское, Заневское, Колтушское, Рахьинское и Ромашкинское сельские поселения с общим числом постоянных жителей в 196 тыс. человек.