Москва, , 17:44 — REGNUM Рост, который переживает мировая экономика, стал уже не восстановительным, а опережающим. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 9 ноября заявил доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, руководитель липецкого регионального отделения «Партии роста» Вадим Ковригин.

Инфляция Picserver.org

«Серьёзных дисбалансов в мировой экономике нет, как нет и предпосылок для кризиса образца 2008 года, — сказал Ковригин. — Для стагфляции необходимы другие причины: общее замедление экономики, дисбалансы деловой активности в разных отраслях. Нет сейчас и этого. Главные причины инфляции сейчас — это бурный рост деловой активности и повышение цен на энергоносители. Дополнительными причинами стали уменьшение совокупного предложения (не все производители смогли без потерь пережить 2020 год), а также относительно невысокий урожай 2021 года».

По его словам, повышенная инфляция в странах Еврозоны, США и России продлится еще как минимум полгода, а скорее всего, год и больше.

«Но рост экономики продолжится с постепенно замедляющимися темпами. Эффект отложенного спроса тает, а для роста деловой активности существуют естественные пределы», — подытожил Ковригин.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что в мировой экономике нарастают стагфляционные риски.