Кострома, 9 ноября, 2021, 17:44 — ИА Регнум. В октябре 2021 года смертность в Костромской области превысила рождаемость в 3,4 раза. Об этом со ссылкой на данные ЗАГС Костромской области сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Густав Климт. Жизнь и Смерть

За этот период в регионе родился 451 ребёнок и умерло 1547 человек. Такая же ситуация складывалась в январе и сентябре текущего года, тогда на 1116 и 1125 смертей было зарегистрировано 336 и 382 рождения.

Всего заянварь-октябрь в Костромской области зафиксировали 10 144 смерти и 4148 рождений. Смертность превысила рождаемость в 2,4 раза.