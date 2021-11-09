Москва, , 17:41 — REGNUM В РФ при неблагоприятной экономической конъюнктуре доля просрочки по ипотечным кредитам может вырасти до 2−4%. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 9 ноября заявила замдиректора института налогового менеджмента и экономики недвижимости ВШЭ Татьяна Школьная.

Ипотека Константин Ерёмин © ИА Красная Весна

«Ипотечный портфель в РФ продолжит расти. В идеале темпы роста рынка ипотеки должны быть не равны, но синхронизированы с темпами роста строительства жилья и реальных доходов населения. Темпы роста ипотечного портфеля в ближайшие пять лет в процентном отношении будут существенно превышать оба вышеназванные показателя, — сказала Школьная. — В горизонте трех-пяти лет основным риском мы считаем увеличение доли просроченной задолженности. При неблагоприятной экономической конъюнктуре доля просрочки может вырасти до 2−4%».

Также, как подчеркнула Школьная, есть риски принятия важных для этого рынка решений, продиктованных политическими, а не экономическими соображениями.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в России качество ипотечного портфеля остается на стабильно высоком уровне.

Читайте ранее в этом сюжете: В ВШЭ объяснили, сумеет ли РФ избежать ипотечного кризиса