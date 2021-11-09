Москва, , 17:39 — REGNUM В России качество ипотечного портфеля остается на стабильно высоком уровне. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 9 ноября заявила замдиректора института налогового менеджмента и экономики недвижимости ВШЭ Татьяна Школьная, отвечая на вопрос о том, грозит ли РФ ипотечный кризис.

Ипотека AlexanderStein

«Для начала важно определиться с понятием «ипотечный кризис», — уточнила она. — Если подразумеваются события 2007−2009 годов, отправной точкой которых был кризис на рынке недвижимости США, то нет, не грозит. По итогам 2021 года объем ипотеки относительно ВВП страны ожидается чуть больше 11%. В США этот показатель превышает 60%. Объем ипотечных ценных бумаг (ИЦБ) на момент августа 2021 года составлял всего 593 млрд рублей. К текущему моменту рынок ипотеки уже становится одним из мощных драйверов роста сектора строительства жилья. Но потенциал влияния ипотечных инструментов на дестабилизацию экономики всей страны сильно ограничен».

По ее словам, что касается качества ипотечного портфеля, то оно остается на стабильно высоком по любым меркам уровне.

«К 1 октября 2021 года доля просроченной (свыше 90 дней) задолженности составляла 0,6% от всего объема ипотечных кредитов», — подчеркнула Школьная.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что в РФ не случится существенного роста доли ипотечных займов.

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