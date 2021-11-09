Ростов-на-Дону, , 17:39 — REGNUM В Ростове-на-Дону задержан находившийся полгода в бегах бизнесмен Карим Бабаев. Он является главным фигурантом уголовного дела о создании «аксайской ОПГ», почти 20 лет занимавшейся земельными махинациями.

Арест Цитата из х/ф «Мечта». Реж. Михаил Ромм. 1941. СССР

По некоторым данным, беглец сам сдался полиции, предупредив силовиков о своём возвращении в Ростовскую область. Ленинский районный суд отправил Бабаева под арест на два месяца.

ИА REGNUM напоминает, что фигурантом громкого уголовного дела является бывший глава администрации Аксайского района Виталий Борзенко. Он находится под арестом с апреля 2021 года — сразу после задержания.