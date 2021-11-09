Волгоград, 9 ноября 2021, 17:41 — REGNUM Заявление на отставку по собственному желанию написал глава Городищенского муниципального района Волгоградской области Андрей Кагитин, сообщили ИА REGNUM 9 ноября в пресс-службе муниципалитета.
Решение о досрочном прекращении полномочий поддержано на заседании Городищенской районной думы. С 10 ноября временно исполнять полномочия главы муниципалитета будет заместитель руководителя района Сергей Будников.
Андрей Кагитин возглавлял район с февраля 2020 года.