Волгоград, 9 ноября, 2021, 17:41 — ИА Регнум. Заявление на отставку по собственному желанию написал глава Городищенского муниципального района Волгоградской области Андрей Кагитин, сообщили ИА REGNUM 9 ноября в пресс-службе муниципалитета.

Иван Шилов ИА REGNUM Кресло чиновника

Решение о досрочном прекращении полномочий поддержано на заседании Городищенской районной думы. С 10 ноября временно исполнять полномочия главы муниципалитета будет заместитель руководителя района Сергей Будников.

Андрей Кагитин возглавлял район с февраля 2020 года.