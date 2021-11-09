Тбилиси, , 17:58 — REGNUM Пресс-служба Народного защитника Грузии распространила официальную информацию о прошедшей вчера, 8 ноября, встрече в тбилисской тюрьме омбудсмена Нино Ломджария с Михаилом Саакашвили.

В тюрьме Цитата из к/ф «Камера 211». Реж. Луис Монсон. 2009. Испания — Франция

Саакашвили во время беседы с Ломджария заявил, что он не давал согласия на перевод его из тюрьмы № 12 города Рустави в тбилисскую тюрьму № 18. Саакашвили утверждает, что он согласился на свой перевод из тюрьмы в гражданскую больницу, так как именно это рекомендовал сделать консилиум врачей.

Ломджария подтвердила то, что представители её аппарата не обнаружили в руставской тюрьме никаких документов, свидетельствующих о согласии Саакашвили на этапирование в тбилисское пенитенциарное учреждение. В связи с этим аппарат омбудсмена уже уведомил следственную службу о необходимости начала расследования по данному факту.

Омбудсмен обращает особое внимание на крайне враждебную обстановку в тюрьме, которая сложилась вокруг Саакашвили. В частности, из камеры Саакашвили были слышны крики с оскорблениями и угрозами в его адрес. Народным защитником и её представителями была произведена звукозапись этих криков. По мнению народного защитника, подобная обстановка с большой вероятностью сохранится и дальше, и адвокаты и другие посетители Саакашвили могут подвергнуться аналогичной словесной агрессии. Вследствие этого, перевод Саакашвили в тюрьму № 18 может привести к дезорганизации работы исправительного учреждения.

Ломджария также заявила о том, что тюремная больница, в которую поместили Саакашвили, не соответствует критериям медицинского консилиума, в частности, в ней до сих пор не установлен доставленный туда аппарат компьютерной томографии, а аппарат магнитно-резонансной томографии отсутствует в больнице вовсе.

На взгляд Народного защитника Грузии, помещение Саакашвили в тюремную больницу однозначно нарушает обязательство государства уважать человеческое достоинство. Ломджария призвала министерство юстиции и пенитенциарную службу незамедлительно перевести Саакашвили в альтернативное медицинское учреждение.

Напомним, что на доставленного вчера в тбилисскую тюрьму Михаила Саакашвили якобы было произведено нападение.