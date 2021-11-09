Бергамо, Италия, 9 ноября, 2021, 17:36 — ИА Регнум. 9 ноября итальянская ежедневная газета Il Giorno сообщила, что «Торино» теперь является лидером в борьбе за 26-летнего атакующего полузащитника «Аталанты» и сборной России Алексея Миранчука, которого руководство клуба из Бергамо планирует отдать в аренду в зимнее трансферное окно.

Дмитрий Голубович Алексей Миранчук

Также Il Giorno сообщает, что туринский клуб может взять Миранчука в аренду на 18 месяцев с обязательством выкупа.

Ранее сообщалось, что на Алексея Миранчука, помимо «Торино», претендует «Сассуоло».

В текущем сезоне Алексей Миранчук принял участие в восьми матчах за «Аталанту» во всех турнирах, в которых отметился двумя результативными передачами во встречах с «Сампдорией» и «Вильярреалом».

Алексей Миранчук выступает за «Аталанту» с 4 сентября 2020 года после ухода из московского «Локомотива». Сумма трансфера составила 14,5 миллиона евро.